Sparatoria a Seregno, fermati due fratelli per tentato omicidio: irruzione nell'appartamento

Sono stati fermati nel pomeriggio del 13 luglio due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti in Brianza, entrambi commercianti di materiali ferrosi di cui uno con precedenti per reati contro il patrimonio, nei confronti dei quali sono stati raccolti gravi e concordanti indizi in merito al tentato omicidio avvenuto lo scorso 11 luglio alle 11.15 a Seregno in via Wagner.

Le indagini, avviate immediatamente dai carabinieri di Seregno (con la compartecipazione del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza) dopo la sparatoria, hanno permesso di ricostruire che quel giorno i due fratelli, mentre erano a bordo di un furgone Iveco Daily modello 35 lanciato ad alta velocità nel centro cittadino, hanno sparato una decina di colpi d’arma da fuoco nei confronti della Fiat Punto con a bordo il 56enne, ferito alla schiena, e i suoi due figli di 29 e 31 anni, anche loro di origini calabresi e domiciliati in Brianza.

Il fermo è stato necessario perché dalle indagini era emersa la possibilità di una fuga imminente da parte dei due che, nel frattempo erano stati rintracciati a Cesano Maderno presso l’abitazione di una conoscente. Qui un dispositivo congiunto dei reparti operanti, composto da 22 militari, ha cinturato e fatto irruzione nell’appartamento fermando gli indagati e impedendo il proposito di fuga.

La perquisizione eseguita presso l'abitazione ha permesso di trovare e sequestrare anche 7.885 euro in contanti, presumibilmente raccolti per permettere la fuga degli indagati. I fermati sono stati portati nel carcere di Monza.