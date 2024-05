Shiva a processo con rito abbreviato per la sparatoria alla casa discografica

Il trapper Shiva, vero nome Andrea Arrigoni, sarà processato con rito abbreviato. Il giudice ha accolto l'istanza in tal senso del musicista, accusato di tentato omicidio, porto d'armi e ricettazione per avere esploso 5 colpi di pistola, l'11 luglio 2023, davanti alla sede della sua casa discografica a Settimo Mianese in via Cusago, all'indirizzo di due uomini, entrambi fighter di Mma, che gli avevano teso un agguato. La prima udienza è fissata per il 19 giugno.

Shiva si trova ai domiciliari dal mese di febbraio. Secondo le prime ipotesi, gli aggressori avrebbero voluto "vendicare" una storia di "dissing" tra artisti e crew rivali. Durante le fasi concitate dell'aggressione (ripresa anche da un video di sorveglianza), il trapper ha estratto un'arma e ha fatto fuoco agli aggressori che, nel frattempo, scappavano verso la strada. Mentre era in carcere è nato suo figlio Draco, che lui ha potuto incontrare poco dopo a San Vittore.