Sparatoria all'Eurospin di Cormano (Milano): feriti una guardia giurata e una bimba di 4 anni

Colpi di pistola, una bambina di 4 anni e una guardia giurata feriti dagli spari e tanta paura. È l'epilogo di una violenta rapina all'interno del supermercato Eurospin di via Zara a Cormano, Milano.

L'allarme alle forze dell'ordine e al 118 arriva alle 17 di venerdì pomeriggio: "C'è appena stata una sparatoria e ci sono due feriti da soccorrere". Sul posto si precipitano i carabinieri della Compagnia Sesto San Giovanni con diverse pattuglie. Con loro arrivano anche gli equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza con diverse ambulanze e un'automedica.

Sparatoria all'Eurospin di Cormano, nel Milanese

A quanto pare, secondo la prima ricostruzione, un rapinatore avrebbe esploso due colpi di pistola al suolo. Le pallottole, di rimbalzo, avrebbero ferito l'addetto alla sicurezza e la piccola cliente.

Ad avere la peggio, la ricostruzione a caldo della Centrale operativa del 118 a MilanoToday, è stata la guardia giurata, un uomo di 46 anni. Era impegnato nell'attività di sicurezza del supermercato. L'uomo, stando alle indicazioni, sarebbe stato colpito sulla coscia da un proiettile ma non sarebbe in gravi condizioni. Andrà in codice giallo all'ospedale Niguarda.

Meno gravi, per fortuna, le condizioni della bambina di 4 anni. Verosimilmente una piccola cliente del negozio. La bimba sarebbe stata ferita leggermente da alcune schegge, all'altezza del polpaccio. Sarà trasportata, secondo le prime informazioni, all'ospedale Buzzi di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono affidate agli uomini dell'Arma che, stando a quanto riferito da via Moscova, sono sul posto per fare i rilievi e gestire la situazione.