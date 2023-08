Gli sparano e si presenta in ospedale con un buco nell'addome

Un uomo di 35 anni, italiano, si è presentato da solo poche ore fa all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) con una ferita d'arma da fuoco all'addome e altre minori ai glutei.

Il 35enne era ricoperto di sangue, ma riusciva a reggersi in piedi. Portato immediatamente in sala operatoria, ora, secondo quanto ha riscontrato MilanoToday, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non sono stati colpiti organi vitali.

I sanitari hanno subito avvertito la polizia. La vittima, dai primi controlli, è già nota alle forze dell'ordine. L'uomo ha detto di essere stato colpito da alcuni proiettili, ma non ha riferito altro. Gli agenti hanno riscontrato un foro sulla sua vettura.

I contorni della vicenda sono ancora fumosi e sono al vaglio degli investigatori del commissariato di Cinisello. Da capire se sia stato un regolamento di conti o un altro genere di episodio.