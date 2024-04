Sparatoria in strada a Milano, gambizzato un uomo

Un uomo di 39 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in viale Marche a Milano nel pomeriggio di martedì 9 aprile. Le sue condizioni non sono gravi, ma pare sia stato centrato da alcuni proiettili a entrambe le gambe. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.

Tutto è accaduto intorno alle 18.15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’agguato, più nel dettaglio, si è consumato all’altezza del civico 93 (sul viale che va da viale Zara verso via Farini).

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, sul posto per i rilievi. L’area è stata transennata dalla polizia locale.

Secondo una primissima ricostruzione sembra che l’agguato si sia consumato al centro della carreggiata, non lontano all’auto del 39enne (parcheggiata su un marciapiede accanto alla ciclabile). Chi ha sparato pare abbia esploso quattro colpi, almeno due di questi sarebbero andati a segno ferendo il 39enne alle gambe.