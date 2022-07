Sparò alle gambe a un uomo, trovato l'aggressore

Ad aprile aveva sparato alle gambe ad un connazionale, poi abbandonato (non si sa da chi) davanti all'ospedale di Garbagnate Milanese. La vittima non era in pericolo di vita e non aveva dovuto subire un intervento chirurgico. Ha collaborato fin da subito con gli investigatori che, alla fine, sono arrivati ad individuare il responsabile, nel frattempo in carcere per altri motivi.

Tutto è iniziato il 27 aprile. Quel giorno la vittima, un marocchino di 33 anni, è stato abbandonato da un uomo alla guida di un'auto alla rotonda di viale Forlanini a Garbagnate, nei pressi dell'ospedale. Presentava ferite da arma da fuoco (calibro 9x21) alle gambe. Non appena è stato meglio, gli investigatori gli hanno sottoposto alcuni album fotografici e lui ha riconosciuto a colpo sicuro il suo aggressore. Si trattava di un pregiudicato per droga (come lui), anch'egli marocchino, di 28 anni, domiciliato di fatto a Torino dove si trovava, almeno in teoria, agli arresti domiciliari. La vittima ha anche raccontato che l'aggressione non era avvenuta al Parco delle Groane, come i carabinieri avevano ipotizzato, ma al Bosco del Rugareto, tra Rescaldina e Tradate.

Evaso dai domiciliari

A quel punto sono entrati in azione i carabinieri del capoluogo piemontese: si sono recati nell'appartamento (nel quartiere Barriera di Milano) ma hanno trovato solo l'amico e proprietario di casa. Questi ha riferito che l'altro, da qualche giorno, se n'era andato, e che non sarebbe più tornato. I carabinieri milanesi hanno intanto effettuato un'attività tecnica per capire se, il 27 aprile, lui e la vittima si trovavano effettivamente al Rugareto, ed è risultato così.

Il ricercato è poi 'ricomparso' detenuto nel carcere di Busto Arsizio per altri reati, e il 5 luglio gli sono state notificate le nuove accuse: risponderà di lesioni aggravate, detenzione di arma da fuoco ed evasione dai domiciliari.