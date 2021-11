Milano, impugna una pistola e spara in mezzo alla strada: arrestato

Ha impugnato la pistola (poi rivelatasi una scacciacani modificata) e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. Ma dopo pochi istanti è stato circondato, disarmato e arrestato. Momenti di follia nel tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre all'incrocio tra via Astesani e via Vincenzo da Seregno a Milano (zona Affori).

Tutto è accaduto intorno alle 18:30 quando diversi residenti hanno chiamato il 112 segnalando che in strada c'era un uomo armato di pistola che stava esplodendo diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che lo hanno rintracciato, bloccato e disarmato.

L'arma è risultata essere una pistola scacciacani modificata ed è stata sequestrata. Non solo: addosso gli sono stai trovati 170 grammi di hashish. Per lui (40enne italiano) sono scattate le manette.