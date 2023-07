"Dov'è quella mer**?": sassi, bottigliate e spari contro un condominio a Milano

Prima i sassi e le bottiglie, poi il colpo di pistola. Folle raid nella notte tra domenica e lunedì contro un condominio di via Barbavara a Milano, in zona Porta Genova. Tutto è iniziato poco prima di mezzanotte, quando un residente del palazzo - un italiano di 60 anni - ha notato due uomini che scaricavano rifiuti edili davanti all'ingresso dello stabile. Il testimone ha subito chiamato i carabinieri e ha chiesto ai due uomini cosa stessero facendo, ma loro per tutta risposta gli hanno lanciato contro alcune pietre e si sono allontanati.

Un quarto d'ora dopo, stando a quanto ricostruito dai militari, sotto l'edificio è arrivato un terzo uomo, che ha iniziato a urlare: "Dov'è quel pezzo di mer***". Appena il 60enne si è affacciato, l'aggressore ha iniziato a scagliare contro di lui alcune bottiglie di vetro, tanto che la vittima si è rifugiata in casa.

Il caos ha però attirato l'attenzione di altri due residenti - padre e figlio, di 50 e 21 anni -, che si sono affacciati per capire cosa stesse accadendo. Gli animi si sono immediatamente scaldati e a quel punto l'uomo che era in strada ha aperto il fuoco contro il palazzo, con un proiettile che ha causato un foro nella facciata.

I carabinieri del Radiomobile, che hanno repertato sul posto un bossolo di piccolo calibro, hanno raccolto le testimonianze degli abitanti del condominio e sono riusciti in poco tempo a identificare l'autore del blitz, riconosciuto sia per dei vistosi tatuaggi che ha sul corpo e sia perché sembra sia abbastanza noto nel quartiere. Si tratta di un 20enne italiano, già con precedenti, che è stato trovato e fermato poco lontano. Il ragazzo, che non aveva più la pistola con sé, è stato denunciato per minaccia aggravata.