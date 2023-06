Spara e cerca di uccidersi puntandosi due pistole alla testa: salvato

Prima uno sparo, poi si è piazzato sul pianerottolo di casa con due pistole puntate verso la testa. Voleva farla finita, ma è stato salvato dalla polizia (che poi gli ha sequestrato un vero e proprio arsenale). È successo in via Alfonso Cossa a Milano (zona Forlanini) nella serata di sabato 24 giugno, nei guai un uomo di 60 anni che è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico e successivamente indagato per esplosioni pericolose.

È stata la madre del 60enne a chiamare il 112 segnalando che suo figlio, armato di coltello, aveva manifestato intenti suicidi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura, ma appena l'uomo ha visto i poliziotti (nel frattempo aveva impugnato due pistole) si è nascosto nel proprio appartamento chiudendo la porta. Sono scattati i rinforzi e in via Cossa sono intervenuti anche gli agenti della Uopi - l'unità antiterrorismo nata nella primavera del 2015 - che si sono posizionati fornendo una protezione balistica al poliziotto impegnato nella negoziazione.

Il dialogo tra i due è durato mezz'ora, fino a quando l’uomo ha accettato l’invito di posare le armi su un tavolino dietro la porta di ingresso. Una volta l’uno di fronte all’altro e approfittando di un momento di distrazione, con l’aiuto del personale delle unità antiterrorismo, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 60enne che è stato trasportato in codice giallo presso il Policlinico, dove è stato ricoverato in psichiatria.

All’interno dell’abitazione è stato trovato un vero e proprio arsenale: due fucili a pompa, tre carabine di cui una ad aria compressa, otto revolver, cinque pistole di cui una ad aria compressa, un fucile semi automatico, un fucile sovrapposto, una pistola a salve, due archi, un nunchaku, un fucile Airsoftgun, un pugnale, un coltello subacqueo, circa 400 cartucce di vario calibro, 18 caricatori. Tutte armi tutte legalmente detenute. Non solo, è stata trovato anche 1,650 kg di polvere da sparo per il quale è stato richiesto l’intervento del nucleo artificieri.

Durante gli accertamenti è stato trovato anche un bossolo esploso, per questo il 60enne è stato indagato per esplosioni pericolose.