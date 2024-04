Spari e minacce per la droga non pagata: 4 uomini in manette

Armi e botte. Violenze e danni. Tutto per la droga non pagata. Quattro uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa con le ipotesi di reato di tentata estorsione, rapina, lesioni e danneggiamento. In manette sono finiti un 31enne, che era già ai domiciliari, un 35enne che ha precedenti per droga, un 39enne incensurato e un 42enne con precedenti. I quattro sono accusati di aver minacciato e aggredito più volte un 46enne di Paullo che sembra avesse un debito con loro per della droga non pagata.

A marzo scorso è stato lui stesso a chiedere aiuto ai carabinieri raccontando che da novembre precedente il gruppo non gli dava tregua e che più volte gli erano stati chiesti 3mila o 4mila euro dopo minacce di morte e minacce con un'arma puntata contro. A inizio aprile, dopo aver raccolto tutti gli indizi, i militari hanno fatto scattare le manette.

Il più giovane del branco, il 31enne già ai domiciliari, era stato arrestato a maggio scorso dopo una vicenda molto simile. L'uomo era infatti finito in carcere per aver sparato contro la porta di un'abitazione di Paullo in via Sacco e Vanzetti. Un chiaro gesto intimidatorio che, anche in quel caso, investigatori e inquirenti avevano ricollegato al mondo dello spaccio. Durante il blitz che ha poi portato agli arresti, nell'appartamento dell'uomo sono anche stati trovati 8 chili di hashish e 6mila euro in contanti.