L'operaio che spara contro un supermercato, poi chiama il 112 e si denuncia da solo

Ha fatto tutto da solo. È uscito di casa, ha raggiunto il suo "obiettivo", ha aperto il fuoco e poi ha dato l'allarme. Folle e misterioso raid domenica sera contro l'Eurospin di Segrate, finito nel mirino di un 23enne che ha sparato quattro colpi di pistola contro la vetrata d'ingresso del supermercato.

L'allarme, dato dallo stesso ragazzo, è scattato verso le 22.30, quando il giovane ha telefonato al 112 raccontando quello che aveva appena fatto. Al loro arrivo sul posto, in effetti, i carabinieri hanno trovato il 23enne che li attendeva e hanno subito visto a terra una pistola Glock, due proiettili, un borsello con altre 40 cartucce e un caricatore.

A casa del ragazzo, che lavora come operaio metalmeccanico e che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, i militari hanno poi sequestrato altre 150 munizioni, una pistola scacciacani, 36 colpi a salve e uno sfollagente.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato - la vetrata dell'Eurospin aveva quattro buchi causati dai colpi di pistola -, esplosioni pericolose e porto di arma da fuoco. Al 23enne, che non ha fornito nessuna spiegazione per il suo raptus, è stato ritirato il porto d'armi, che gli permetteva di detenere regolarmente l'arma ma senza poterla portare fuori casa. I carabinieri hanno subito contattato il gestore dell'Eurospin, che ha assicurato di non avere mai ricevuto minacce in passato.