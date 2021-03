Milano, ragazzino di 16 anni "spara" in aria tra i passanti: fermato dalla polizia e denunciato

Follia domenica pomeriggio in largo Bigatti a Milano, teatro dello "spettacolo" di un ragazzino di 16 anni che ha pensato bene di sparare 4 colpi di pistola in aria tra la folla.

L'allarme è scattato alle 17.30, quando il giovane - che era in compagnia di un'altra decina di coetanei - ha impugnato un'arma, poi rivelatasi una scacciacani, e ha esploso i colpi. Tanta la paura tra i presenti in piazza, che si sono immediatamente allontanati fuggendo nelle strade vicine.

All'arrivo della polizia, anche i ragazzi hanno tentato la fuga, ma il 16enne - che ha già precedenti per reati contro il patrimonio - è stato bloccato e identificato. Il giovane è stato denunciato a piede libero per i reati di procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose.

Ad allertare il 112, stando a quanto appreso, è stata una guardia giurata libera dal servizio. Si tratta di Giuseppe Urso, candidato nella lista "Movimentiamoci insieme", che propone Giovanni Cafaro come sindaco di Milano in vista delle elezioni di quest'anno. Lo stesso Cafaro, denunciando l'accaduto in una nota, ne ha approfittato per chiedere maggiore sicurezza per i residenti e i cittadini del quartiere Adriano.