Spara due colpi di pistola verso la casa della madre e del compagno, poi scappa

Ha sparato dall'esterno due colpi di pistola verso l'appartamento al piano terra in cui vive la madre con l'attuale compagno. Poi è scappato. Ma è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma per gli accertamenti in vista di un provvedimento nei suoi confronti.

È successo alle dieci e venti di mercoledì sera ad Assago, nell'hinterland sud di Milano. Protagonista un giovane italiano di 24 anni che, mosso forse dai pessimi rapporti ultimamente intercorsi col compagno della madre, ha deciso di recarsi nei pressi dell'abitazione della coppia. La madre (una 48enne) e il compagno erano in casa in quel momento.

Il 24enne, restando fuori dalla porta, ha esploso due colpi di pistola ed è scappato. Né la madre né il compagno sono rimasti feriti. La fuga è durata però soltanto una notte: giovedì mattina i carabinieri della compagnia di Corsico lo hanno rintracciato e portato in caserma. In casa della coppia è stato trovato un bossolo calibro 7.65.