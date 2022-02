Milano, tre colpi di pistola in strada: "C'erano un uomo, una donna e una ragazzina"

I tre "botti" sentiti distintamente in tutta la zona. Quindi l'allarme al 112, l'intervento degli agenti e le tre "prove" lasciate sull'asfalto. Pomeriggio movimentato quello di mercoledì in via Luisa Battistotti Sassi a Milano, dove qualcuno - al momento rimasto ignoto - si è divertito a sparare tre colpi di pistola in aria.

L'allarme è scattato verso le 19.30, quando alcuni residenti della zona hanno telefonato al 112 segnalando di aver appena sentito dei colpi di pistola e di aver notato un uomo, una donna e una ragazzina fermi nei pressi di un camper, proprio nel punto in cui sembravano essere stati esplosi i "proiettili".

Al loro arrivo sul posto, gli agenti delle volanti non hanno trovato nessuno - neanche il caravan -, ma a terra hanno effettivamente visto, e sequestrato, tre bossoli che sono poi risultati di una pistola a salve. È verosimile che le tre persone segnalate dai testimoni si fossero allontanate proprio a bordo del camper. Le indagini dei poliziotti proseguono adesso per cercare di fare luce sull'accaduto.