Milano, spari fuori da un locale: colpi di fucile a pallettoni dopo una rissa

La rissa fuori dal locale. Poi, tre ore dopo, i colpi esplosi nello stesso punto. Spari nella notte tra domenica e lunedì in via Lorenteggio a Milano, dove qualcuno - che per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce - ha sparato in aria con un fucile.

L'allarme è scattato poco prima dell'1.30, quando alcuni residenti hanno segnalato alle forze dell'ordine di aver distintamente sentito due colpi di un'arma da fuoco. I carabinieri intervenuti sul posto hanno effettivamente trovato sull'asfalto un bossolo che sembra appartenere a un fucile calibro 12. Il reperto è stato chiaramente sequestrato per tutti gli accertamenti del caso.

Stando a quanto ricostruito, poco prima - nella serata di domenica, verso le 22.30 - proprio fuori dal locale si era verificata una rissa che aveva coinvolto numerose persone, tutte comunque fuggite prima dell'arrivo dei militari. All'1.30, da lì sarebbe passata un'auto con a bordo due uomini: uno dei due avrebbe abbassato il finestrino e sparato. I carabinieri sono ora al lavoro per mettere insieme tutte le tessere del puzzle e fare luce sul raid.