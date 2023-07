I ragazzi che vanno in giro per Milano a sparare: “È una festa di matrimonio”

Sgommate, colpi di pistola e poi le violenze contro gli agenti. Quattro uomini, tutti italiani di origini egiziane, sono finiti nei guai nella notte a Milano dopo aver sparato in aria con una pistola scacciacani per festeggiare il matrimonio di un loro amico.

L’allarme è scattato verso l’1.30 da piazza Morbegno, in zona Nolo, dove i residenti sono stati svegliati dai rumori degli pneumatici di almeno un paio di auto lanciate a forte velocità e dall’esplosione di cinque, sei colpi di pistola. I poliziotti delle Volanti, subito intervenuti, sono riusciti a fermare poco lontano una Seat Ibiza con a bordo due fratelli di 23 e 25 anni e due loro amici: un 19enne, quello che era alla guida, e un altro 25enne. Nella macchina sono state trovate e sequestrate una mazza da baseball e due scacciacani.

A sparare, stando a quanto ricostruito, è stato uno dei 25enni, identificato e denunciato, ma pare che anche gli altri abbiano esploso dei colpi. L’amico della stessa età è stato invece arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento perché ha aggredito gli agenti e ha spaccato il vetro di una delle auto della polizia. Indagato per resistenza anche suo fratello, mentre il 19enne che guidava è stato denunciato per il possesso delle armi. Insieme a loro c'erano anche tre ragazze, per cui non sono però stati presi provvedimenti. Sono stati loro stessi a raccontare ai poliziotti che erano di ritorno da un matrimonio di un loro amico.