Aiutava i milanesi durante il Covid: il Mutuo Soccorso va via dal Lambretta, avrà uno spazio

L'associazione Mutuo Soccorso, dal 30 novembre 2023, ha una nuova sede, grazie a un'assegnazione diretta del Comune di Milano di un edificio di oltre 300 metri quadrati in via Rizzoli, nel quartiere di Crescenzago. "Dopo mesi di interlocuzione con il Comune, finalmente abbiamo una nuova casa", si legge in un post dell'associazione sui social network: "Ci consentirà di portare avanti le nostre attività e di sviluppare nuove progettualità, in modi che non avremmo mai potuto pensare prima".

Mutuo Soccorso è nata nel 2020 per aiutare persone in difficoltà in seguito allo scoppio della pandemia Covid. Era ospitata negli spazi del centro sociale Lambretta, in via Edolo, che però dovrebbe essere sgomberato. L'assegnazione di via Rizzoli a Mutuo Soccorso durerà 18 anni. L'associazione parla di "svolta cruciale nella nostra storia" e aggiunge che "il riconoscimento del nostro operato è la prova che la creazione di un nuovo paradigma è possibile, oltre che necessario".