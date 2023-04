Cadono dei massi, escursionista ferita in una grotta a -50 metri

Un'escursionista speleologa di 60 anni è rimasta ferita e bloccata dal distacco di alcuni massi domenica pomeriggio in Valcuvia (Varese), in una grotta del Monte San Martino. Secondo quanto trapelato, si tratta della grotta Abisso Primeros. La 60enne era all'interno di una cavità naturale in zona "Val Alta", a circa 50 metri dalla superficie. Qui parte una serie di gallerie (alcune scavate dall'uomo), usate anche durante la Seconda guerra mondiale, durante le prime battaglie di Resistenza.

L’intervento di salvataggio - difficoltoso e con la presenza di canali molto stretti - ha previsto l’attivazione prima delle 17 di alcune componenti "speleo" del corpo nazionale soccorso alpino.

La zona d’intervento si trova a non molta distanza dalla sommità della montagna ed è raggiungibile con un’unica strada carrozzabile lungo la quale si sono mossi i primi mezzi di soccorso. La Finanza ha fatto partire un elicottero decollato dalla base aerea di Venegono Superiore, e attorno alle 20 il 118 ha inviato sul posto personale medico che ha raggiunto l’Alpe di Duno a bordo di un elicottero sanitario: le operazioni di recupero della speleologa proseguiranno nel corso della serata.