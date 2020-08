La solidarietà popolare a Milano sud: cibo e beni di prima necessità distribuiti gratis

Il quartiere intorno a via Palmieri, Stadera, Milano sud, è stato animato da un’iniziativa di “solidarietà popolare”, con distribuzione gratuita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità organizzata da Zam (Zona autonoma Milano) e Gta (Gratosoglio autogestita), due centri sociali che durante l’emergenza Covid hanno formato la “Brigata di solidarietà popolare di Milano sud”.

Zam e Gta, in zona 5 dal 2014-15, si sono impegnati fin dall’inizio della pandemia nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà, anche in coordinamento con la rete cittadina delle “Brigate volontarie per l'emergenza”.

"All’inizio del lockdown - hanno detto gli organizzatori - aiutavamo la gente a fare la spesa o altri servizi per cui era necessario muoversi. Abbiamo poi attrezzato un numero di telefono come centralino per ricevere le richieste per zona 5 e abbiamo individuato le famiglie e le persone più in difficoltà, quelle colpite più duramente dalla crisi perché già in stato di precarietà".

"Grazie al supporto di altre organizzazioni abbiamo consolidato un servizio continuativo di consegna gratuita di prodotti alimentari, igienici e casalinghi, che via via si è trasformato in un rapporto di conoscenza reciproca e di mutuo aiuto. Ora, infatti, chi può viene a ritirare i pacchi nelle nostre sedi, e non è raro che anche chi riceve aiuto si attivi poi nelle consegne. Il mutuo aiuto e la solidarietà - hanno concluso - sono da sempre valori della nostra attività politica e con questa ulteriore redistribuzione gratuita di beni di prima necessità vogliamo rinforzare i legami con questo quartiere, spesso dimenticato dai politici se non in campagna elettorale".