Spezza la mano a un poliziotto: arrestato

Si è opposto al controllo, poi ha aggredito gli agenti e ha spezzato le ossa della mano a uno di loro. L'accaduto intorno alle 19 di giovedì 6 luglio in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione centrale di Milano.

Il protagonista dei fatti - un 34enne somalo, irregolare e con precedenti - è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Poco prima dell'arresto i poliziotti avevano cercato di fermarlo per un controllo dopo che era stato segnalato come molesto.

Il 34enne però si è rifiutato di fornire i documenti e nella colluttazione che è nata ha causato una frattura scomposta alla mano di un poliziotto, poi giudicata guaribile in 30 giorni.