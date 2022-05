Paura in metro a Milano: donna spinge una ragazza sui binari mentre arriva il treno

Si è avvicinata, l'ha spinta con forza - proprio mentre arrivava il treno - e poi ha cercato di allontanarsi, inutilmente. Una donna di 29 anni, una cittadina italiana, è stata arrestata mercoledì sera a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di buttare una ragazza, una 25enne, sui binari della metro.

Il blitz della 29enne, che non sembra avere problemi psichiatrici conclamati, è andato in scena verso le 23 nella fermata Duomo, sulla M3. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Atm, la donna sarebbe arrivata sulla banchina e in un attimo, senza dire nulla, avrebbe spinto la vittima rischiando di farla cadere sui binari. La giovane fortunatamente è riuscita a fermarsi qualche istante prima - ma comunque già oltre la linea gialla - e il convoglio è passato senza ferirla.

La donna è quindi stata bloccata dagli altri passeggeri, che hanno subito dato l'allarme alla polizia. Gli agenti, proprio dopo aver visto il video delle camere di sicurezza, l'hanno dichiarata in arresto. Dopo una visita al Fatebenefratelli, la 29enne - con l'ok del pm di turno - è stata portata in carcere a San Vittore.