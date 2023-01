Picchiato da un parente dopo il cenone, cade e picchia la testa: grave

Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di Peschiera Borromeo (Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente.

Sul posto, in via Liberazione, intorno alle 3.30, sono accorsi 118 e carabinieri. Inizialmente il signore era stato trasportato al San Raffaele in codice giallo per un trauma cranico, ma con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate, tanto che nella mattinata del 1° gennaio, si trovava ricoverato in neurochirurgia, in pericolo di vita.

In base a quanto ricostruito dai militari, la caduta dell'uomo sarebbe stata appunto causata da un pugno o da uno spintone che un familiare, un 53enne incensurato, gli avrebbe sferrato mentre i due, entrambi moldavi, stavano litigando.

Aggiornamento

Il 48enne è stato operato con successo al San Raffaele, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita.