Spintonato, cade e batte la testa: gravissimo

Un trentenne soccorso in codice rosso, in condizioni gravissime. Questo l'esito di una baruffa avvenuta all'alba di domenica 24 ottobre, verso le 4, in via Tadino, zona Porta Venezia. L'uomo, spintonato da un coetaneo, è caduto e ha battuto forte la testa per terra. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dalla questura, la vittima, un 36enne tunisino, si sarebbe avvicinata all'aggressore, un 34enne italiano, con fare molesto, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Ne sarebbe nato un alterco, al culmine del quale l'italiano ha spintonato l'uomo.

Il 36enne è caduto battendo la testa e ha perso conoscenza. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso aggressore. Lo straniero, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Per l'italiano invece è scattato l'arresto: deve rispondere di lesioni.