Fare sport (gratis) in Darsena a Milano: l'evento

Lo sport sbarca in Darsena. Per tutta l’estate, fino a ottobre, l’area tra Navigli, piazza XXIV maggio e il porto cittadino ospiterà "Darsena Sport", il palinsesto di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti e tutte, dedicati all’attività sportiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano.

Il programma, realizzato da Max Up, società del gruppo Us Up & Below The Line, si compone di sessioni di allenamento, mostre, esposizioni, installazioni, laboratori e rassegne cinematografiche. E si arricchirà di ulteriori eventi di natura sportiva nel corso delle prossime settimane. Il calendario, infatti, è in aggiornamento.

L’obiettivo di ogni iniziativa è fare in modo che i milanesi e i turisti che frequentano questa zona della città riempiano il loro tempo libero con progetti e proposte di valore che abbiano come matrice comune lo sport, la storia, la rappresentazione e i valori che questo trasmette.

Il calendario è stato inaugurato dai talk e dalle proiezioni all’aperto di corti e film a tema marittimo, discipline acquatiche e sostenibilità ambientale, proposti nel corso della “One Ocean Week”, un'iniziativa ideata e promossa da One Ocean Foundation, dal 5 all’ 8 giugno.

Dal 26 giugno al 21 settembre, ogni mercoledì (7:30-8:30) e ogni sabato (9-10), in riva alla Darsena, Baliyoga.it organizzerà in totale 26 classi di yoga gratuite, previa registrazione: ogni lezione potrà ospitare fino a 40 partecipanti. In occasione dell’equinozio d’autunno, il 21 settembre, l’appuntamento si sposterà in piazza XXIV maggio, per permettere a quante più persone possibile di partecipare al rito dei 108 saluti al sole.

Il 29 e il 30 giugno saranno due giornate dedicate al kendo, in occasione dei Mondiali che si svolgeranno al forum di Assago dal 4 al 7 luglio: l'ultimo weekend di giugno, dalle 17 alle 21, in piazza XXIV maggio, sarà possibile assistere alle dimostrazioni di alcuni atleti italiani e scoprire così la nobile disciplina giapponese.

Luglio accenderà i Navigli, grazie all’iniziativa “Ponti di luce”: il ponte del naviglio Pavese (all’altezza di via Gola), il ponte di pietra e il ponte di ferro del Naviglio Grande saranno illuminati grazie a un sistema a basso consumo composto da 20mila microled RGB, che creerà delle coreografie colorate, a partire dal tricolore italiano.

Inoltre, da luglio a ottobre, una mostra fotografica racconterà in 15 pannelli il rapporto tra Milano e lo sport lungo l’alzaia del Naviglio Pavese. Dal 6 luglio, spazio alle attività dei più piccoli e delle famiglie, con eventi a loro dedicati, per tre fine settimana. Il 6 e 7 luglio, in piazza XXIV maggio, il primo gran premio di auto a pedali regalerà divertimento a bambini e bambine e offrirà l’occasione per imparare le regole del comportamento in strada. Sabato 13 e domenica 14 luglio, si giocherà con Leonardo da Vinci, attraverso disegni, trabocchetti e altre attività ludiche per famiglie, alla scoperta del genio vinciano. Infine, il 20 e il 21 luglio, in programma il “campionato dell’ingegno”.

Per il mese di agosto, Darsena Sport propone una rassegna cinematografica gratuita all’aperto, per circa 150 persone. Sul ledwall allestito in piazza XXIV maggio saranno trasmessi 15 film a tema sportivo. Il 14 e 15 settembre, primo weekend di riapertura delle scuole, la piazza accoglierà una vera e propria festa dello sport di base: circa 50 associazioni sportive proporranno esibizioni e dimostrazioni, facendo scoprire al pubblico le tante discipline che si possono praticare a Milano.

Tra i prossimi appuntamenti, in via di definizione, anche un evento speciale che vedrà la partecipazione di campioni sportivi del mondo del basket ed esperti di benessere organizzato da Amani Education Odv e Same Hands Ets, per divertirsi, stare bene e far del bene.