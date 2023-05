Il Tribunale di Milano apre uno sportello informativo sulle violenze sessuali e altri reati di genere

Uno sportello dentro il Tribunale di Milano dedicato alle vittime dei reati di genere, tra cui atti persecutori, maltrattamenti, violenze sessuali. È stato presentato lunedì 15 maggio dal presidente Fabio Roia e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e l'ordine degli avvocati. Attivo il lunedì e il giovedì dall'8 maggio, accoglierà anche vittime di estorsione, usura e mafie, e si trova al piano terra dal lato di via Manara.

Lo sportello darà informazioni e orienterà le vittime verso il percorso più corretto, caso per caso. Servirà ad 'agganciare' persone che si trovano in Tribunale magari per altri motivi: sono quasi 6mila le persone che transitano ogni giorno nel Palazzo di Giustizia milanese, ma è difficile intercettare le vittime di violenza di genere, soprattutto le donne straniere. Secondo quanto ha rivelato Roia, infatti, appena il 2% delle vittime di processi legati alla violenza di genere è originario dell'Egitto. Un altro 2% proviene dalla Romania e il 3% dal Marocco. Secondo Roia si tratta di "dati insignificanti".

Per Lamberto Bertolè, assessore al welfare del Comune di Milano, il problema è spesso che le donne non riconoscono sé stesse come vittime di violenza. Bertolè ha confermato l'intenzione di Palazzo Marino di destinare una quota di case popolari proprio alle donne vittime di reati di genere, perché la casa è un punto centrale del percorso di uscita dagli abusi domestici. Insieme all'inserimento lavorativo e, nei casi in cui ci sono anche figli, il sostegno alla genitorialità.