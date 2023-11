Gira per il centro di Milano con una spranga: arrestato

Girava con una spranga per il centro di Milano. Quando la polizia ha cercato di fermarlo è scoppiata una zuffa. E per lui, alla fine, sono scattate le manette. Un cittadino eritreo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia in corso Sempione a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nella serata di domenica 5 novembre.

Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 che un uomo stava girando armato di spranga per l'arteria del centro di Milano. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Sempione che ha intercettato e disarmato il 34enne. In questo frangente l'uomo ha aggredito il poliziotto, ma è stato prontamente bloccato e arrestato.

Il poliziotto ha riportato alcuni traumi alla mano destra e al gomito sinistro; il 34enne, invece, è stato arrestato. L'arma, un bastone in legno lungo circa 50 centimetri, è stata sequestrata.