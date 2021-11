Spruzzano spray al peperoncino in discoteca, ragazza si sente male

Spray al peperoncino spruzzato all'interno di una discoteca di Milano, il Lime di via Massarani, zona corso Lodi. E' successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 novembre. Nessuna grave conseguenza per i frequentatori del locale: solo una ragazza ha accusato problemi ed è stata soccorsa.

Tutto è iniziato verso l'una di notte: secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri, persone rimaste ignote hanno spruzzato lo spray all'interno della sala da ballo. Coloro che si trovavano all'interno sono scappati via e, in quel momento, una ragazza italiana di 21 anni ha accusato un malore. Sul posto, per soccorrerla, un'ambulanza ed un'automedica del 118.

I sanitari hanno assistito la giovane e poi l'hanno portata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per accertamenti. Sull'episodio indagano i carabinieri.