Spray al peperoncino in metro a Duomo: tre persone intossicate

Tre persone sono rimaste leggermente intossicate a causa di uno spray al peperoncino nebulizzato su un vagone della M3 di di Milano. Sul posto sono intervenuti sia il 118 che i vigili del fuoco; nessuna persona è grave e non c’è stata nessuna evacuazione.

Tutto è successo qualche minuto prima delle 15 su un treno della linea “Gialla”, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Tre persone (due ragazze di 16 e 18 anni e una donna di 53) sono rimate leggermente intossicate e sono state soccorse dai sanitari del 118 una volta scese dal vagone nella stazione di Duomo. Nessuna di loro ha presentato gravi sintomi, solo qualche colpo di tosse. Una di loro è stata accompagnata per accertamenti in codice verde al Fatebenefratelli.

I professionisti di via Messina, invece, hanno arieggiato gli ambienti. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polmetro. I responsabili non sono stati individuati, ma qualche elemento utile a identificarli potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso.