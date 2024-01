Spruzzano spray al peperoncino nel supermercato e scappano

Paura a Milano all'interno di un supermercato, nel primo pomeriggio di domenica, per un gruppo di persone che ha spruzzato spray urticante al peperoncino nel negozio per poi scappare. È successo al supermercato Lidl di via Chiesa Rossa 43 pochi minuti dopo l'una.

Sul posto si è precipitata una volante della polizia. Cinque o sei persone lamentavano il classico fastidio respiratorio e gli stessi agenti sentivano l'odore nell'aria, per cui è stato avvertito anche il 118. I sanitari sono arrivati sul posto con i mezzi di soccorso ma, alla fine, nessuno ha avuto bisogno di cure mediche né tantomeno il trasporto al pronto soccorso.

Nessuna traccia dei responsabili del gesto che, comunque, secondo le informazioni fornite dalla questura, non avrebbero rubato alcunché.