Usano spray al peperoncino: evacuati 600 studenti, diversi intossicati

La sede centrale dell'istituto tecnico e per geometri Agostino Bassi di Lodi è stata evacuata sabato mattina dopo che è stato spruzzato in un corridoio dello spray urticante che ha intossicato lievemente 14 persone. Probabilmente una bravata, che avrà conseguenze una volta rintracciati i responsabili. 600 studenti sono stati fatti uscire dalla scuola per precauzione.

I vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), hanno trovato una bomboletta abbandonata di spray al peperoncino che è stata immediatamente sequestrata dalla polizia, che indaga per trovare gli autori del gesto.

Tutte le persone che hanno presentato qualche sintomo sono state esaminate sul posto dal personale del 118 e curate. Nessuna ha avuto bisogno di essere portata in ospedale.