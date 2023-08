Il ragazzino che spruzza spray al peperoncino nel Mc per gioco: locale evacuato e chiuso

Tutto per una bravata. Lunedì pomeriggio il McDonald's di Verano Brianza, con all'interno 25 clienti e 6 dipendenti, è stato evacuato e chiuso per quasi un'ora dopo che un ragazzino ha spruzzato nell'aria dello spray al peperoncino.

Sul posto, in via Comasina, sono intervenuti gli equipaggi di un'auto medica e due ambulanze del 118 - che hanno visitato alcuni clienti irritati dalla sostanza - e i carabinieri del Radiomobile. Proprio i militari hanno subito ricostruito che l'autore della bravata era uno studente 15enne di origini pakistane da tempo residente in zona.

Gli investigatori hanno individuato a Giussano il negozio di casalinghi dove un'amica del minorenne aveva acquistato la bomboletta. Il giovanissimo è stato denunciato per "getto pericoloso di cose", mentre il titolare del negozio - hanno fatto sapere dall'Arma - sarà sanzionato amministrativamente per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di 16 anni, come previsto dalla normativa di settore sugli strumenti di autodifesa.

Il McDonald's, al cui interno c'erano numerosi minorenni, ha riaperto soltanto dopo 45 minuti. Fortunatamente nessuno tra i clienti e i lavoratori ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Stando a quanto verificato dai carabinieri, il 15enne avrebbe nebulizzato la sostanza per gioco, senza un vero motivo.