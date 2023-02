Spray al peperoncino spruzzato a scuola: tre ragazzini nei guai

Sono stati individuati i presunti responsabili che mercoledì 8 febbraio hanno spruzzato spray al peperoncino nella scuola media di Pregnanza Milanese. I loro nomi sono finiti nel fascicolo delle indagini insieme alla denuncia della scuola e ad alcune testimonianze.

Per il momento non è stata mossa nessuna accusa, eventuali provvedimenti verranno decisi dal tribunale dei minorenni (per la legge italiana è imputabile solo chi ha più di 14 anni). Le accuse cui potrebbero rispondere sono diverse: interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e lesioni personali. Nel frattempo nei confronti dei tre alunni è scattato un primo provvedimento: la scuola li ha sospesi per 20 giorni, in pratica potranno tornare in aula a marzo.

Spray al peperoncino a scuola: cos'è successo

Tutto era accaduto intorno alle 9 di mercoledì quando diversi ragazzini del plesso scolastico di via Varese hanno iniziato a lamentare bruciore agli occhi e alla gola. La struttura era stata evacuata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Legnano. Alcuni ragazzini erano stati accompagnati al pronto soccorso proprio per i malori accusati.

Durante il sopralluogo all'interno della scuola i militari dell'Arma hanno trovato una bomboletta di spray al peperoncino vuota.