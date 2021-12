Senza motivo spruzza spray al peperoncino in un ristorante di Milano

Ubriaco è entrato in un ristorante e, senza alcun motivo, ha spruzzato dello spray al peperoncino in aria. È accaduto dopo la mezzanotte di mercoledì 29 dicembre in via Farini, dove è accorsa una volante della polzia di Stato arrestando l'autore del folle gesto.

A finire in manette un 43enne cinese, regolare in Italia e con alcuni precedenti. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori del locale, un ristorante cinese dove l'uomo poco prima era entrato in stato di alterazione alcolica, per poi spruzzare la sostanza urticante. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato: l'unica conseguenza per i presenti è stata una lieve irritazione alla gola.

Il quarantenne è stato bloccato con non poca fatica dai poliziotti. Al loro arrivo, infatti, gli si era subito scagliato contro. Una volta in auto, poi, ha continuato a ribellarsi al fermo, tirando ripetutamente pugni e calci, tanto da danneggiare gli sportelli posteriori. Per lui così è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.