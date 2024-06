Spray al peperoncino in classe, intervento in due scuole di Milano: studenti intossicati

Spray urticante al peperoncino spruzzato all'interno della classe, studenti, professori e commessi intossicati e attimi concitati con l'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Succede in due scuole di Milano, nella mattinata di giovedì. Prima alle 10.30 nella scuola di via Ugo Pisa 5, l'IIS Oriani-Mazzini; e poi alle 11 nella scuola di via Livigno 11, l'IIS Marelli Dudovich.

La prima chiamata, stando a quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arriva da via Pisa. Sul posto sono intervenute tre squadre con due ambulanze e un'automedica: in tutto sono sette le persone intossicate dai vapori dello spray. Si tratta di tre giovani tra i 17 e i 18 anni e quattro adulti tra i 33 e i 64 anni. Nessuno è in gravi condizioni. Oltre al personale sanitario, davanti all'Oriani-Mazzini sono arrivati anche i carabinieri.

Poi è stata la volta di via Livigno, dove gli equipaggi intervenuti sono stati più numerosi: quattro ambulanze e un'automedica. Ancora non è chiaro quanti ragazzi siano rimasti intossicati all'interno del Marelli Dudovich. Presenti anche la polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Una mattinata concitata e da ricordare, nel peggiore dei modi: forse per l'euforia della fine della scuola e dell'estate che si avvicina. Per molti istituti - quelli che nel weekend saranno seggio per l'elezioni europee - quello di giovedì è l'ultimo giorno di lezioni.