Lo stalker della presentatrice di Dazn a processo col rito abbreviato

Sarà processato con rito abbreviato Francesco Angelini, l'uomo finito in carcere a giugno perché accusato di essere lo stalker di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn. L'uomo, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, aveva avuto una breve relazione con la 30enne, era stato arrestato in seguito delle indagini della squadra mobile coordinate dal pm Pasquale Addesso.

A luglio il gip Livio Cristofano aveva disposto il processo con rito immediato e in questi giorni Angelini ha scelto il rito abbreviato, processo a porte chiuse che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo sulla pena.

Il volto noto di Dazn aveva spiegato nei mesi scorsi di essere vittima di stalking attraverso un post su Instagram seguito da 1,7 milioni di persone. L'incubo era iniziato dopo la fine della loro relazione quando Angelini ha iniziato a perseguitarla ovunque andasse. Per un periodo di tempo Jacobelli ha persino cambiato casa e scelto di non pubblicare più foto o video sul suo profilo "per paura di essere localizzata", aveva spiegato. Non solo, la giornalista ha raccontato di essere stata anche aggredita all'interno della sua abitazione lo scorso aprile. La denuncia della 32enne è arrivata a giugno e dopo pochi giorni era arrivata la misura cautelare.