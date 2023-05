L'uomo che si trasforma nello stalker di una 12enne (e la segue fino a scuola)

Per due volte aveva percorso i quasi 500 chilometri che dividono Milano e Perugia per presentarsi nella sua scuola. Altre due volte, con l'inganno, era riuscito a ottenere due appuntamenti con il papà della sua vittima. Tutto soltanto per vedere lei: una ragazzina di 12 anni che frequenta ancora le medie. Protagonista delle "molestie" un ragazzo italiano di 27 anni, che vive sotto la Madonnina, e che è ora stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai familiari, con divieto di comunicare con loro.

Il provvedimento, firmato dal Gip del tribunale di Perugia, è arrivato dopo l'indagine della squadra mobile della questura umbra, iniziata lo scorso 26 aprile. Quel giorno i genitori della giovane avevano raccontato agli agenti delle condotte del 27enne, spiegando che lui e la figlioletta si erano conosciuti sui social. Proprio in chat, però, lo stalker era riuscito a ottenere informazioni private sulla vita della minorenne, tanto che sarebbe andato due volte nella sua scuola, oltre che nell'ufficio della mamma e dal padre, con cui sarebbe riuscito a combinare due incontri lavorativi prima che l'uomo scoprisse le sue reali intenzioni.

Durante l'ultimo blitz a scuola, il ragazzo era stato fermato dalla polizia e indagato a piede libero per atti persecutori. Ora il giudice ha deciso di disporre per lui il divieto di avvicinamento alla 12enne e alla sua famiglia - lo stalker dovrà restare almeno a un chilometro da loro -, oltre che il divieto di comunicazione con loro "in qualsiasi forma e in qualsiasi mezzo".