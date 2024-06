La storia dell'imprenditore perseguitato da 4 anni (ogni giorno) dall'impiegata stalker

Quindici chiamate al giorno. Messaggi a ogni ora, anche di notte. Visite quotidiane - dal lunedì al sabato - a casa e al lavoro. Un incubo infinito, durato quattro anni, di cui è stato vittima un imprenditore milanese di 56 anni finito nel mirino di una stalker, una 45enne che lavora come impiegata e che sabato scorso è stata arrestata dai carabinieri del nucleo Radiomobile al termine dell'ennesimo raid.

I militari l'hanno fermata verso le 15.30 fuori dal negozio di cui è titolare l'uomo, un locale in zona piazza Wagner a Milano. Quel pomeriggio, come sempre ormai, la donna era entrata nello store una decina di minuti prima e si era allontanata quando lui aveva chiesto aiuto al 112. Allontanata sì, ma non troppo. Perché poco dopo lui l'ha vista ferma sul marciapiedi all'altro lato della strada e ha nuovamente allertato le forze dell'ordine, con i militari che hanno bloccato la Mini cooper a bordo della quale la 45enne stava cercando di allontanarsi.

In una lunga querela l'imprenditore ha poi ripercorso gli ultimi difficili, quasi impossibili quattro anni. L'inferno era iniziato nel 2021, quando i due si erano conosciuti perché lei era fidanzata con un amico dell'uomo. Praticamente da subito, secondo la denuncia della vittima, l'impiegata aveva iniziato a perseguitare l'imprenditore, andando sotto il suo appartamento e fuori dal negozio dicendogli di essere follemente innamorata di lui e di non poter più vivere da sola.

Dopo un anno, stando agli atti, era arrivata la prima denuncia mentre nel maggio del 2022 per lei era scattato un divieto di avvicinamento. Neanche il provvedimento aveva migliorato la situazione ed erano andati avanti le telefonate - fino a quindici al giorno -, i messaggi su TikTok e le "visite" a casa il lunedì e al locale il resto della settimana, ogni giorno allo stesso orario, con una serialità spaventosa. Così nel settembre del 2023 alla stalker era stato applicato il braccialetto elettronico ed era stato disposto un risarcimento di 20mila euro nei confronti dell'uomo.

Neanche questo, però, è bastato. Ad aprile scorso, infatti, l'imprenditore è ripiombato nell'incubo: il 16 alla donna è stato tolto il braccialetto e nel giro di 24 ore ha ricominciato con i pedinamenti e gli atteggiamenti da stalker. Fino a sabato, quando il 45enne ha deciso di chiedere di nuovo aiuto e per lei, come disposto dalla pm di turno Rossella Incardona, sono scattate le manette.