Non vuole che la ex parta col nuovo fidanzato: uomo arrestato

Prima il raid in casa. Poi la sceneggiata in strada. Un uomo di 31 anni, italiano, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Basiglio, nel Milanese, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una 23enne da cui ha avuto una figlia.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando i due hanno iniziato a discutere dopo essersi incontrati proprio perché lei avrebbe dovuto lasciare la piccola al papà per Capodanno e partire con il nuovo fidanzato. Il 31enne ha così iniziato a dare in escandescenze e si è ferito da solo, tanto che i carabinieri intervenuti lo hanno accompagnato in ospedale per essere medicato.

Pochi secondi dopo sul posto è arrivato anche il nuovo ragazzo della vittima, che ha raccontato che poco prima l'uomo era entrato in casa della donna spaccando gli arredi e i mobili. La 23enne si è quindi convinta a denunciarlo e ha raccontato che già a partire dal 2020 - a un anno dall'inizio della loro relazione - lui si era mostrato in alcune occasioni aggressivo, con il suo comportamento che era poi peggiorato da ottobre di quest'anno, quando la loro storia era finita.

Rintracciato dopo che si era allontanato dal pronto soccorso, il 31enne è stato arrestato in flagranza differita, una fattispecie prevista dal nuovo codice rosso, che ha ulteriormente inasprito le misure sulle violenze di genere.