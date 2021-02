L'ex la perseguita e cerca di entrare nel ristorante dove lavora per aggredirla: arrestato

Si erano lasciati ma lui è andato fuori dal ristorante dove lei lavora e ha iniziato a fissarla attraverso le vetrate del locale. Poi ha cercato di raggiungere la cucina, dove lei intanto si era rifugiata, con l'intento di aggredirla. Ma è stato fermato dai carabinieri che l'hanno arrestato. L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio a San Donato Milanese.

A finire in manette con l'accusa di atti persecutori, dopo l'arresto in flagranza, è stato un 39enne brasiliano (senza fissa dimora nel Paese), ex fidanzato della vittima, una 44enne italiana. I militari sono accorsi sul posto dopo che la donna, cameriera nel ristorante, ha chiamato il 112 dicendo di aver notato il suo ex che la fissava insistentemente e con atteggiamento minaccioso, attraverso le vetrate del ristorante

Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato il 39enne, che intanto era entrato nel locale, intendo a discutere con i titolari per cercare di raggiungere la cucina, dove la donna aveva trovato riparo, con l'intento di aggredirla. Gli accertamenti e le testimonianze dei colleghi della vittima hanno poi permesso di ricostruire numerosi altri episodi avvenuti in precedenza. A quel punto l'uomo è stato bloccato, tratto in arresto e poi condotto in carcere a San Vittore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.