"Ti ammazzo": lo stalker di 61 anni (con il binocolo) che minaccia la ex mentre è dai carabinieri

Non l'ha lasciata in pace neanche mentre era dai carabinieri. Ha continuato a perseguitarla, offenderla, minacciarla anche mentre era davanti ai militari. Quegli stessi militari che lo hanno poi arrestato. In manette, con l'accusa di atti persecutori, è finito un uomo di 61 anni, italiano, che da maggio dello scorso anno si era trasformato nello stalker di una 58enne ucraina con cui aveva avuto una breve relazione durata tre mesi.

Sabato sera l'ultimo blitz del 61enne, poi finito con l'arresto. Mentre la sua vittima era in caserma a Corsico per integrare la denuncia presentata proprio contro l'ex, lui avrebbe iniziato a telefonarle decine di volte, arrivando poi a minacciarla.

Quando i carabinieri sono usciti insieme alla donna, per accompagnarla a casa, hanno notato che l'uomo era lì fuori e lo hanno bloccato, dopo un inutile tentativo di fuga. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un binocolo, verosimilmente utilizzato per controllare e spiare la 58enne. Per lo stalker si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore.