Promette alla ex di essere cambiato, ma poi la minaccia di morte

Si era trasferito a Milano, e per questo aveva concordato con la sua ex fidanzata, rimasta a Catania, di proseguire un rapporto di sola amicizia. Tuttavia, nonostante il trasferimento al nord, aveva ricominciato a perseguitarla, tanto da costringerla a uscire di casa soltanto accompagnata dai genitori. Ora è stato arrestato ed è finito ai domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Protagonista un 40enne catanese. Nel mese di giugno del 2021 l'uomo era stato denunciato dalla sua ex, una sua concittadina che ora ha 49 anni, e condannato per lesioni aggravate. Scarcerato a gennaio 2023, aveva contattato la donna promettendole di essere cambiato e concordando con lei di "rimanere amici", anche perché lui si sarebbe trasferito a Milano.

Tuttavia, a partire da giugno, l'uomo ha iniziato a tempestare la donna di telefonate, anche 20 al giorno, pretendendo di sapere dove si trovasse e con chi, e minacciandola di morte con frasi come "ti ammazzo se ti vedo con un altro". Minacce perpetrate (sempre via telefono) anche in occasione del matrimonio del figlio di lei, avvenuto nei primi giorni di settembre. Da quel giorno la donna non è più uscita di casa se non accompagnata dai suoi genitori, e ha continuato a subire minacce nonostante avesse bloccato il numero dell'ex. Sempre durante il mese di settembre, la 49enne si è decisa a sporgere denuncia e, ora, il gip di Catania ha ordinato l'arresto per lo stalker, eseguito dai carabinieri etnei.