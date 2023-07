Video di sesso online, minacce e scritte sui muri: in cella l'uomo che perseguitava tutte le sue ex

A tutte lo stesso trattamento. Con tutte lo stesso finale. Un uomo di 50 anni, un italiano residente a Monza, è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla squadra mobile dopo aver minacciato e insultato la sua ex, nonostante fosse ai domiciliari per lo stesso motivo.

Il 50enne, spiegano gli investigatori in una nota, "celava dentro di sé un rancore nei confronti delle donne, in particolare delle ex compagne, malessere che si manifestava ogni qualvolta, terminate le rispettive relazioni sentimentali, questi metteva in atto comportamenti persecutori nei loro confronti tanto da creare dei profondi stati di turbamento e ansia nella vittima di turno".

Già arrestato in passato per atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lesioni su una coetanea monzese, lo stalker è stato condannato in via definitiva per un cumulo pene con fine pena aprile 2023, ma ha ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute. A maggio scorso, però, si sarebbe più volte allontanato proprio dai domiciliari per raggiungere casa della ex, suonando insistentemente al citofono per insultarla. Dopo gli ultimi raid, i poliziotti hanno quindi chiesto al tribunale di sorveglianza di Milano un aggravamento della misura, che ha riaperto le porte del carcere per il 50enne.

Un 50enne che nel suo passato ha altri episodi simili. Dopo aver conquistato le donne con attenzioni e regali, infatti, al momento della fine della storia - quasi sempre a causa della sua gelosia - iniziavano una serie di atti persecutori. In alcune occasioni, l'uomo si sarebbe mascherato e avrebbe imbrattato i muri nei pressi delle case delle vittime con scritte offensive. In altri, invece, avrebbe pubblicato online video sessuali delle sue ex, iscrivendole a siti di incontri con il loro numero reale.

"Dal 2010 ad oggi - ricostruisce la questura monzese - l’uomo è stato indagato in stato di libertà dalle forze dell’ordine in svariate occasioni per reati contro la persona, tutti in danno di donne, nonché più volte indagato per truffa, reati che gli permettevano di godere di un tenore di vita agiato".