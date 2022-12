Condannato lo stalker della giornalista Marialuisa Jacobelli 

2 anni e 4 mesi per stalking. Questa, al termine del processo in abbreviato, la condanna per Francesco Angelini, il 52enne arrestato la scorsa estate perché accusato di stalking nei confronti della giornalista e conduttrice tv Marialuisa Jacobelli.

L'uomo, 52 anni, era stato denunciato da Jacobelli a giugno e una decina di giorni dopo era finito in carcere. La vittima aveva riferito del "clima di terrore" in cui Angelini, con cui aveva avuto una breve relazione, l'avrebbe costretta a vivere per mesi, "minacciandola" e costringendola a subire "violenze fisiche e psicologiche". Tutto sarebbe iniziato per una foto pubblicata dalla presentatrice il giorno del suo compleanno, che avrebbe suscitato l'ira dell'allora fidanzato. Vedendo lo scatto Angelini aveva iniziato a insultare Jacobelli, che a quel punto si era decisa a lasciarlo. Subito dopo la fine della relazione, sarebbero iniziate le persecuzioni, durate da gennaio a giugno.

A decidere della condanna, oggi, 21 dicembre, è stata la giudice per l'udienza preliminare Angela Minerva. Il processo era partito a seguito delle indagini della Squadra mobile della polizia, coordinate dal pm di Milano Pasquale Addesso. Al 52enne sono state riconosciute l'attenuante di aver risarcito il danno (per aver versato una cifra importante a Jacobelli, che non era parte civile) e le attenuanti generiche perché si è sottoposto a cure in una clinica, dove si trova ai domiciliari.