Lo stalker che lancia i sassi contro la finestra della ex

Domenica il furto del telefono e del portafogli. Neanche 24 ore dopo il blitz sotto l'appartamento in cui lei, la sua ex, lavora. Un ragazzo di 22 anni, cittadino albanese, con precedenti, è stato arrestato lunedì mattina con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, una 20enne peruviana.

L'ultimo raid è andato in scena verso le 8.40, quando il 22enne si è presentato fuori dall'abitazione di un'anziana - in zona Monforte Vittoria - a cui la giovane fa da badante. Improvvisamente, lo stalker ha iniziato a lanciare alcuni sampietrini colpendo la finestra, fino a quando è stato fermato dagli agenti del commissariato allertati proprio dalla vittima.

I poliziotti hanno poi ricostruito che i due erano stati insieme pochi mesi fino allo scorso maggio, quando lei aveva deciso di lasciarlo esasperata dalla sua eccessiva gelosia. A quel punto erano cominciati gli atti persecutori e soltanto poche ore prima della "visita" a casa dell'anziana il 22enne le aveva anche rubato il cellulare e il portafogli. Per lui sono ora scattate le manette.