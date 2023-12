Lo stalker di 78 anni arrestato dai carabinieri fuori dal supermercato

È evaso da casa sua, dove stava scontando gli arresti domiciliari per il reato di stalking nei confronti della ex moglie, per andare proprio fuori dal posto di lavoro della donna e aspettarla. Forse per perseguitarla, di nuovo.

Un uomo di 78 anni è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, nella serata di sabato. I militari lo hanno trovato davanti a un supermercato del comune milanese in cui è impiegata la ex moglie. Il pensionato era all'esterno del negozio e proprio lì è stato bloccato.

Il 78enne infatti era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Limbiate, nella provincia di Monza, per atti persecutori. Per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.