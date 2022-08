Botte e blitz in aula: l'incubo di una ragazzina 15enne perseguitata da un uomo di 30 anni

Botte, insulti, appostamenti, blitz sotto casa e in classe. Un uomo di 30 anni, un cittadino marocchino che si trovava già in cella a Monza, è stato arrestato dai carabinieri di Agrate Brianza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per stalking nei confronti di una ragazzina di 15 anni.

Stando a quanto ricostruito dai militari, che ad aprile scorso avevano ricevuto la denuncia della vittima e dei suoi familiari, lo stalker era diventato l'aguzzino della giovanissima dopo una breve relazione con lei, iniziata un paio di mesi prima e non vista di buon occhio dai parenti della ragazza per la notevole differenza d'età. Una volta troncato il fidanzamento, mettono nero su bianco gli investigatori in una nota, lui "aveva iniziato ad inviarle incessantemente messaggi minatori e offensivi".

Ma non solo. Perché più volte il 30enne si sarebbe presentato sotto casa della ex - in un'occasione spaventando la sorella più grande, in un'altra picchiando il fratello 19enne -, oltre che nella sua scuola, insultando e minacciando i compagni e gli insegnanti. Un'escalation di violenza che aveva costretto la 15enne a non uscire più da sola di casa, per paura, e finita soltanto grazie all'intervento dei militari che hanno arrestato l'uomo con le accuse di atti persecutori e lesioni aggravate, proprio per aver ferito il fratello 19enne della giovane.

Lo stalker, ricostruiscono i carabinieri, si trovava già in carcere perché accusato di una rapina commessa il 12 maggio a Cavenago, quando aveva massacrato con calci, pugni, bottigliate e colpi di pietra uno chef che tornava dal lavoro per rubargli uno zainetto. E sempre il 30enne cinque giorni dopo era stato arrestato in flagranza di reato, ancora a Cavenago, perché dopo essere stato fermato dai militari mentre percorreva a folle velocità con un suv le vie del paese, aveva reagito contro gli uomini in divisa mandandone uno in ospedale.