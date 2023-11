Lo stalker arrestato si difende: "L'acido mi serviva per la catena del motorino"

Avrebbe cercato di comprare dell'acido perché aveva "perso le chiavi della catena" del motorino e voleva utilizzare l'acido per romperla. Così ha cercato di difendersi il professionista romano di 33 anni arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata, misura scattata nella giornata di venerdì 17 novembre.

L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe portato avanti per oltre due mesi una vera e propria "strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico". Secondo quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri coordinata dall'aggiunto di Milano Letizia Mannella e dal pm Giulia Floris, il professionista, arrestato su ordinanza del gip Livio Cristofano (che lo ha interrogato lunedì), avrebbe invece cercato di acquistare l'acido probabilmente per aggredire e sfigurare l'ex fidanzata. Sempre durante l'interrogatorio l'uomo ha invece confessato di aver commesso diversi atti di stalking, tra cui anche un paio di ingressi nella sua abitazione quando la giovane non c'era.

Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere il gip ha scritto che da parte dell'uomo c'è stato un "preoccupante" crescendo di ritorsioni e aggressioni, al punto da far ipotizzare ipotizzare l'uso dell'acido per sfregiare la ex fidanzata. Non solo, sempre tra le righe dell'ordinanza è stato messo nel su bianco che l'uomo aveva una "una personalità che appare sempre più fuori controllo". La difesa non ha avanzato alcuna istanza di scarcerazione, per il momento.