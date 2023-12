Danneggia il braccialetto elettronico per vedere la ex al bar

Ha danneggiato il braccialetto elettronico che gli era stato applicato poche settimane fa (il primo in Italia dopo l'entrata in vigore, il 9 dicembre, del nuovo Ddl sulla violenza contro le donne) e, per questo, è stato arrestato, fuori dalla flagranza di reato, anche in questo caso per la prima volta in Italia.

Il protagonista, K.A., è un italiano di origini egiziane che risiede a Cinisello Balsamo, e ha 30 anni. A ottobre era stato condannato a 18 mesi di reclusione per episodi di stalking nei confronti della sua ex, che vive a Monza, ma non aveva smesso di perseguitarla: così, in base alla nuova normativa, approvata poco dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, su proposta del questore di Monza, il Tribunale di Milano (sezione misure di prevenzione) aveva deciso di applicargli il braccialetto elettronico con divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ragazza. La cavigliera gli era stata applicata il 13 dicembre.

Nonostante questo, qualche giorno fa alcuni amici della giovane vittima hanno notato l'uomo all'interno di un bar abitualmente frequentato dalla ragazza. Una violazione del divieto di avvicinamento, che riguarda qualsiasi luogo da lei frequentato. E, per di più, il braccialetto elettronico non aveva segnalato lo spostamento: segno che era danneggiato. Le forze dell'ordine si sono recate in casa dell'uomo e, dopo avere constatato che effettivamente la cavigliera non funzionava, lo hanno arrestato.

E, come si diceva, è una 'prima volta': le nuove normative sul codice rosso prevedono, in casi come questi, l'arresto senza flagranza di reato. Il Tribunale di Monza ha deciso per il trasferimento in carcere e l'uomo rischia ora da 1 a 5 anni di reclusione.