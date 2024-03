Stalkera la collega: scatta il licenziamento (e l'arresto)

Prima i messaggi, poi le dichiarazioni “d’amore”. Tutto sul posto di lavoro (una boutique del centro di Milano). Non si è fermato quando lei gli ha detto che i suoi sentimenti non erano corrisposti. Non si è fermato quando i suoi superiori gli hanno detto di intrattenere solo comunicazioni lavorative. Non si è fermato neanche davanti al licenziamento e a un ammonimento del questore. Ha continuato a cercarla sui social e in boutique. E per lui sono scattate le manette. È stato arrestato dalla polizia nella mattinata di mercoledì 20 marzo durante l’ennesimo appostamento. Nei guai un 23enne filippino, deve rispondere del reato di stalking.

Tutto è iniziato poco dopo mezzogiorno quando il 23enne si è presentato per l’ennesima volta davanti al negozio cercando di intercettare l’ex collega (non presente in negozio). La responsabile dello store, capendo quello che stava succedendo, ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti Duomo e Monforte. Nel frattempo il 23enne si era allontanato, cercando di far perdere le proprie tracce, ma i poliziotti lo hanno bloccato all’angolo tra piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele.

Poco dopo la ragazza vittima di atti persecutori si è presentata in questura per sporgere querela. Ai detective ha mostrato i messaggi che ha ricevuto negli ultimi mesi (tutti acquisiti). Per questo sono scattate le manette per il 23enne, arrestato e accompagnato a San Vittore.