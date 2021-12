Evade dai domiciliari, sorpreso sotto casa della ex che lo aveva denunciato per stalking

Scontava un cumulo di pene agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso nella strada in cui vive una sua ex compagna, che lo aveva denunciato per atti persecutori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno arrestato.

E' successo nella serata di domenica 12 dicembre a San Vittore Olona, nell'Alto Milanese. Protagonista un settantatreenne residente a Desio (Monza-Brianza). A chiedere aiuto ai carabinieri sarebbe stata proprio la sua ex, una quarantasettenne che, nel 2018, aveva presentato una denuncia contro di lui per stalking. I carabinieri di Cerro Maggiore sono arrivati sul posto e hanno identificato l'uomo, scoprendo che stava scontando una pena ai domiciliari.

Immediatamente è scattato l'arresto per evasione.